Azione Sicilia, Maria Saeli è il nuovo segretario regionale

L'elezione. Chi sarà al suo fianco



La 35enne Maria Saeli è il nuovo segretario regionale in Sicilia di Azione. Saeli, originaria di Bagheria, che di professione è imprenditrice agricola, è già all’interno della direzione nazionale del partito fondato da Carlo Calenda, adesso avrà un nuovo ruolo. Ad affiancarla ci saranno altre due donne: si tratta di Germana Abbagnato, eletta presidente, e Simona Sanfilippo neo tesoriera. A loro tre l’augurio di buon lavoro da parte di Mara Carfagna, presidente del partito, che ha preso parte al congresso.

“Onore e onere lo sappiamo. Questo non è un incarico personale – precisa la neo segretaria -, io penso e spero di circondarmi di una squadra di persone assolutamente in gamba, valide e meritevoli. Con queste persone ci aspetterà, sicuramente, un periodo complesso tra le amministrative in tante città importanti della nostra Regione tra queste Mazara del Vallo, Caltanissetta, Gela ma anche in vista delle elezioni europee. C’è tanto lavoro da fare, la strada è in salita ma siamo pronti. Palermo e tutta la Regione Siciliana hanno bisogno di programmazione e di mettere al centro della propria agenda le cose importanti – ha concluso Maria Saeli -, una di queste è sicuramente il regolamento sulla movida, che ha visto i nostri consiglieri Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto lavorare duramente”.

“Sono davvero molto contenta di essere al fianco di Maria. Sono contenta che sia una donna giovane, competete, appassionata, coraggiosa e libera a guidare la comunità di Azione qui in Sicilia – ha dichiarato Mara Carfagna facendo gli auguri al neo segretario -. Ringrazio Michelangelo Giansiracusa, tutta la comunità di Azione e tutti gli amici che hanno contribuito ad accompagnare Azione fino ad oggi e che contribuiranno a renderla sempre più forte e sempre più radicata, sempre più pronta ad affrontare le sfide che ci attendono a cominciare dalle prossime elezioni Europee”.

“A Maria un compito importante, una responsabilità importante, come quella di radicare sempre di più il partito, soprattutto in alcune aree di questo territorio dove abbiamo bisogno di essere presenti e più forti, di aprirlo a nuove energie, nuovi contributi e di prepararlo alla sfide delle amministrative, delle europee e quando ci sarà bisogno delle regionali e delle politiche – ha concluso la presidente di Azione -. Sappiamo di consegnare il partito in ottime mani, sono contenta perché qui in Sicilia c’è una comunità attiva, solida che vivono la politica con passione e la fanno con passione”.