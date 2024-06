Stop al traffico

BAGHERIA (PALERMO) – Cede il tubo della fognatura e si crea una voragine sul manto stradale. È accaduto a Bagheria, in provincia di Palermo. Nessun danno a persone o cose per la voragine che si è aperta in via Bagnera.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani guidati dal comandante Maurizio Parisi, con due pattuglie e i carabinieri, oltre che i tecnici del Comune. La strada è stata chiusa al traffico.

