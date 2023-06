Si tenta di capire l'origine delle fiamme

BAGHERIA (PALERMO) – Due auto sono state completamente distrutte dalle fiamme, la scorsa notte a Bagheria (Palermo), in via Consolare. Il rogo ha danneggiato una Seicento e una Toyota che erano posteggiate vicine fra loro.

Le fiamme hanno anche distrutto due bidoni per la spazzatura di plastica che si trovavano nei pressi delle vetture. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Bagheria per spegnere le fiamme. Sono in corso le indagini della polizia per accertare le cause dell’incendio.