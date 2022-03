Bagheria, l’incidente e l’addio ad Alex: “Tu portavi l’allegria”

L'intera comunità in lacrime per l'ultimo saluto al 31enne

Un addio straziante per Alex Sirna, il 31enne che ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Ficarazzi, nel Palermitano. Ieri, nel giorno del funerale, celebrato nella chiesa madre di Bagheria, il paese in cui il giovane abitava con la moglie, amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. Rabbia e incredulità tra chi conosceva il ragazzo, descritto come un grande lavoratore che conosceva bene lo spirito di sacrificio.

L’incidente a Ficarazzi

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade siciliane: lo schianto è avvenuto in via Libertà a Ficarazzi, giovedì pomeriggio. Sirna era al volante della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo, finito contro un albero. L’impatto si è rivelato violentissimo e quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per lui non c’era già più niente da fare. La notizia ha gettato nello choc e nello sconforto tutta Bagheria, dove in tanti conoscevano il 31enne che si era sposato soltanto pochi anni fa.

Il ricordo: “Gigante buono sempre nei nostri cuori”

Ancora una volta, i social si sono trasformati in un luogo virtuale che rispecchia però una triste realtà, quella raccontata da chi aveva condiviso con Sirna il percorso scolastico all’istituto alberghiero o le lunghe giornate lavorative, prima in un bar di Bagheria, poi in un’azienda che si occupa di prodotti dolciari. “Non riesco ancora a crederci amico mio – scrive Salvo -, Non doveva finire così. Questa è l’ultima foto che ci siamo fatti tempo fa a lavoro, e quella sera stessa mi dicevi di non lasciare quel lavoro e che dovevo lottare e continuare, ma così non è stato. Abbiamo passato un bel tempo lavorando e ancora ricordo che, quando ero il nuovo entrato tu hai legato subito con me aiutandomi non solo nel lavoro, ma anche al brutto periodo che in quel tempo stavo affrontando. Eri un ragazzo alla mano e con tanta voglia di fare e sempre con il sorriso stampato, portavi allegria anche quando non c’era. Non riesco a darmi pace. Tu eri quel gigante buono che porteremo sempre dentro il nostro cuore, ovunque saremo e vivrai sempre nei nostri ricordi. Buon viaggio fratello mio non ti dimenticherò mai. Alex, questo non è un addio ma un arrivederci”.

La sorella: “Vorrei poter cambiare ciò che è successo”

Strazianti le parole della sorella del ragazzo, anche in questo caso condivise sui social: “Vorrei togliermi di dosso questo dolore, vorrei poter cambiare ciò che è successo… Invece devo solo accogliere questo dolore, convivere con questa assenza e accettare questa realtà.. Questo è il dolore più grande che potessi provare.. Ma ho bisogno di tempo.. Eri sangue del mio sangue, eri mio Fratello, e io ti ho Perso solo fisicamente.. Grazie a tutti per la forte vicinanza in questi giorni tristi”.

Le parole alla moglie: “Forza, anche se è difficile”

Un dolore che colpisce i tanti amici di Sirna che anche in queste ore continuano a lasciare messaggi: “Amico mio, fratello, compagno di lavoro – scrive Salvatore – non ti dimenticheremo mai”. E ancora, le parole rivolte alla giovane moglie di Alex: ” Non ci sono parole, aveva una vita davanti – scive Carmela -. Un bravissimo ragazzo, purtroppo la vita è stata crudele con te. Avevate realizzato il desiderio di sposarvi e di comprare una casa tutta vostra, purtroppo la vita oggi ha spezzato tutti gli altri sogni che avevi nel cuore.. Cara amica mia ti faccio le mie più sentite condoglianze per la perdita di tuo marito, non volevo sentire questa notizia, ma purtroppo la vita è ingiusta! Rip Alex ,un bravissimo ragazzo con il cuore grandissimo. Fatti forza Mari, anche se è difficile”.