L’omicidio di Bagheria: “Venite, ho strangolato mia madre”

La telefonata choc della diciassettenne in stato di fermo

PALERMO – “Venite, ho ucciso mia madre”, ha detto la ragazza al telefono con i poliziotti. Erano le 8 di stamani. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione in corso Butera, a Bagheria, hanno solo potuto constatare il decesso di Teresa Spanò, 55 anni.

Ad ucciderla è stata la figlia diciassettenne, studentessa del liceo classico. Che quando ha visto i poliziotti avrebbe fornito una versione diversa, dicendo che la mamma si sarebbe suicidata assumendo dei farmaci, fra cui un sedativo. Si tratta del Minias, trovato accanto al corpo senza vita dell’insegnante che lavorava in una scuola nella vicina Casteldaccia.

Un tentativo da parte della figlia di fare marcia indietro oppure dettato dallo stato confusionale per quanto aveva già fatto? Qualche ora dopo arriverà la confessione.

Il rapporto madre-figlia era piuttosto complicato. Non andavano d’accordo. Dissapori, come accade in mille altre famiglie, resi più aspri probabilmente dallo stato di salute della donna. Le liti erano continue. L’ultima sarebbe esplosa alle tre della notte scorsa, prima del drammatico epilogo. Divergente di vedute, ma nulla di più grave del solito e tale da scatenare il gesto estremo.

Ci sono parecchi tasselli da mettere a posto. Le indagini sono state seguite all’inizio dagli agenti del commissariato di Bagheria. Poi sono intervenuti anche i colleghi della squadra mobile di Palermo. Il medico legale ha trovato delle ferite sul collo della donna, compatibili con uno strangolamento. L’autopsia servirà a verificare sia l’assunzione dei farmaci che a stabilire la causa del decesso.

Di certo la ragazza ha confessato nel corso dell’interrogatorio reso davanti alla procuratrice dei minori Claudia Caramanna. Il suo racconto è stato a tratti confuso, ha tirato in ballo la storia dei farmaci ingeriti dalla madre. Infine la confessione, “le ho stretto le mani attorno al collo fino a quando ha smesso di respirare”.