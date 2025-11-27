Bagno chimico si stacca da gru e cade su un ponte tra le auto – VIDEO

Lo schianto su un ponte che registra un traffico quotidiano di circa 90.000 veicoli

Tragedia sfiorata sul Ponte del Centenario a Siviglia, in Spagna, un’infrastruttura che attualmente è oggetto di un costoso intervento di ampliamento. Un bagno chimico utilizzato dagli operai è caduto da diverse decine di metri di altezza finendo sulla carreggiata.

Nelle immagini impressionanti girate dagli automobilisti in transito si vede il bagno chimico che precipita mentre viene spostata da una gru in quota sul ponte, cadendo rovinosamente nella corsia centrale dell’autostrada SE-30.

@sensacion.costa ? Un baño químico cayó desde una grúa en el Puente del Centenario en Sevilla, España. Así se vio en un vídeo que fue publicado en Tiktok y que fue viralizado en las redes sociales. Todo ocurrió en medio de un alto flujo vehicular, dónde no hubo heridos y dicho insólito hecho no dejo ningún daño vehicular. #BañoQuimico #Noticias #SensacionCosta #viral ♬ sonido original – Sensacion Costa

Bagno chimico cade da gru, nessun ferito

Nonostante il ponte registri un traffico quotidiano di circa 90.000 veicoli e l’orario della caduta fosse di pieno afflusso, la cabina non ha colpito alcuna auto. L’oggetto si è frantumato schiantandosi sull’asfalto, spargendo il suo contenuto e costringendo all’immediata interruzione della circolazione.

Nessun ferito né altri danni materiali oltre alla distruzione del bagno chimico, come confermato dalle autorità. L’impresa costruttrice ha annunciato che sono in atto accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità e a determinare la causa del distacco del bagno chimico dalla gru.

