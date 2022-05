Baldini: “Il calcio è partecipazione alle tradizioni della città” VIDEO

Il tecnico del Palermo: "Con queste responsabilità capisci che c'è tanta gente che per la maglia che porti ha delle emozioni"

PALERMO – La squadra rosanero si è recata in visita al santuario di Santa Rosalia percorrendo a piedi parte del vecchio percorso che conduce in cima a monte Pellegrino. L’iniziativa, a pochi giorni dal rientro in campo dei siciliani in vista dei playoff di Serie C, è stata fortemente voluta dall’allenatore Silvio Baldini per il grande valore simbolico che il santuario ha per la città di Palermo.

Poco prima di iniziare il percorso a piedi, il tecnico dei rosanero ha commentato l’iniziativa ai microfoni dei giornalisti presenti: “Giocare a calcio non è solamente una partita in cui si vince quando si fa un gol in più. Giocare a calcio è anche partecipare alla cultura e alle tradizioni di questa città. Se uno sente su se stesso queste responsabilità, sa che quando vai in campo c’è tanta gente che per la maglia che porti possono soffrire o puoi regalargli una grande gioia. Conosco questo posto da 20 anni, di fronte ai santi non si può fare il furbo. Io sono tornato ad allenare il Palermo sentivo questa voe che diceva ‘non è finita’. Ho dimostrato di aver fede e dopo 18 anni sono tornato”.

“Non sarebbe corretto chiedere a Santa Rosalia un aiuto per i playoff – dice Baldini con decisione -. La religione è di tutti, chiediamo solo di avere la salute e quello che ci meritiamo. I santi non si possono usare per avere dei favori personali, a parte per i problemi di salute. Per una partita di calcio possiamo chiedere solo di farci vivere e avere il merito di quello che meritiamo. La squadra è in forma, arriviamo a questo punto benissimo e dobbiamo solo giocare e dimostrarlo sul campo”.