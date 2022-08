Balestrate, la morte di Vincenzo, il sindaco: “Quei messaggi..”

Il dolore di una comunità per la tragedia di un ragazzo di 22 anni.

Nella prima mattina di un giorno tragico, Vito Rizzo (foto d’archivio), sindaco di Balestrate, si sforza (e ci riesce) di mantenersi lucido, nonostante sia sconvolto. Ripete: “Una cosa del genere non era mai successa, siamo colpiti”. Stanotte – racconta – ha saputo che c’era stato ‘trambusto’. Oggi ha appreso che Vincenzo Trovato, un ragazzo di ventidue anni, è morto dissanguato in ospedale, dopo una coltellata. L’episodio sarebbe avvenuto all’ingresso del lungomare.

“Ho ancora pochi dettagli – racconta il sindaco, scosso -. Ho saputo che c’era stato qualcosa, un trambusto. Di notte mi sono arrivati dei messaggi. Poi, di mattina, ho appreso quello che mai avrei voluto sapere. Siamo sconvolti, sì. Balestrate è una comunità in cui si vive come una famiglia e siamo sottosopra. Cose del genere non le avevamo mai viste…”.

Vito Rizzo ha il cuore in pena, come tutti i suoi concittadini. Su Facebook ha scritto: “Un tremendo risveglio oggi , dopo una notte da incubo. Siamo tutti sconvolti da quanto appreso. Condoglianze alla famiglia”. Siamo appena all’inizio del dolore, in una giornata tremenda.