Lo ha deciso il plenum del Csm

PALERMO – Antonio Balsamo, 62 anni, è il nuovo presidente della corte d’appello di Palermo. Lo ha deciso il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il curriculum di Antonio Balsamo

Una lunga esperienza nella magistratura giudicante, giudice a latere del processo Andreotti e presidente della sezione della corte d’assise di Caltanissetta che scrisse la sentenza del processo quater sull’attentato costato la vita a Paolo Borsellino, un’esperienza in Cassazione e da consigliere giuridico nella delegazione italiana all’Onu a Vienna, nel 2021 Balsamo venne nominato presidente del tribunale del capoluogo.

Il Csm allora, però, si spaccò. Ci furono due votazioni, entrambe finite 12 a 12 per i due candidati in lizza, Balsamo, appunto, e Piergiorgio Morosini. In caso di parità il regolamento prevede che l’incarico venga conferito al magistrato più anziano in ruolo che era Balsamo. La vicenda però finì davanti alla giustizia amministrativa che, nel 2023, accogliendo il ricorso di Morosini, annullò la nomina, chiarendo che Balsamo non poteva concorrere al posto di presidente del tribunale perchè al momento della presentazione della candidatura, non aveva ancora maturato il periodo minimo di funzioni requirenti prescritto dalla legge.