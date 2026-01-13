Bambina di 13 mesi morta di meningite, lo strazio dei genitori

Tutto è iniziato con 37 di febbre

Una bambina di 13 mesi è morta il primo gennaio all’ospedale Maggiore di Parma, dove era ricoverata da circa dieci giorni per le complicazioni di una meningite da pneumococco. La piccola viveva con i genitori a Corniano di Bibbiano, nel Reggiano. La tragedia ha colpito una coppia di origine indiana, residente in Italia da alcuni anni.

Secondo la ricostruzione fornita da “Il Resto del Carlino”, la bambina era stata trasferita nella struttura parmense dopo un primo accesso al pronto soccorso di Reggio Emilia e un successivo aggravamento delle sue condizioni. Nonostante le cure e un intervento chirurgico, non ce l’ha fatta.

Bambina morta di meningite, i primi sintomi

I primi sintomi, secondo il racconto del padre, risalgono allo scorso 18 dicembre. La febbre a 37 e la telefonata al pediatra che li ha tranquillizzati. Il giorno successivo, però, la situazione sarebbe peggiorata. La febbre, stando alla testimonianza del genitore, è salita a 38 gradi e mezzo e la bimba mangiava poco.

Nel pomeriggio, la coppia ha chiamato l’ambulanza che ha trasportato la piccola al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio da dove è stata dimessa in serata dopo le rassicurazioni dei medici. Il 20 dicembre la bambina è rimasta in casa con la febbre a 39.

La mattina seguente, al rientro dal lavoro, il padre ha trovato la figlia in condizioni critiche e ha chiamato nuovamente l’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale maggiore di Parma. Qui le è stata diagnosticata una meningite ed è stata operata alla testa.

Nessuna accusa da parte dei genitori della piccola

La salma si trova ancora all’ospedale di Parma, dove venerdì 16 gennaio si terranno i funerali. La famiglia, pur devastata dal dolore, non lancia accuse. “Crediamo che i medici abbiano fatto tutto il possibile – ha dichiarato il padre al quotidiano – È stata una disgrazia”. Le autorità competenti valuteranno se avviare ulteriori accertamenti.

Il genitore ha inoltre riferito che la bambina era in regola con le vaccinazioni. Alla famiglia è arrivato anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Bibbiano, Stefano Marazzi: “In questo momento di così grande e improvvisa sofferenza, mi preme far giungere alla famiglia, a nome di tutta la comunità, la nostra vicinanza”.

