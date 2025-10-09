Bambino di 10 anni cade dal quinto piano: è gravissimo

Il piccolo ha fatto un volo di circa 15 metri

Bambino di 10 anni cade dal quinto piano del palazzo in cui vive con la famiglia. Il drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Sondrio.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando alcuni residenti, udendo un forte tonfo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Bambino cade dal quinto piano, le sue condizioni

Il piccolo, caduto da un’altezza di circa quindici metri, è stato trovato in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’AREU (Agenzia regionale emergenza urgenza), supportati dall’elisoccorso decollato da Caiolo.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il bambino è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I medici stanno lottando per salvargli la vita.

Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, ancora avvolta nel mistero.

