 Sondrio, bambino di 10 anni cade dal quinto piano: è gravissimo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bambino di 10 anni cade dal quinto piano: è gravissimo

Il piccolo ha fatto un volo di circa 15 metri
1 min di lettura

Bambino di 10 anni cade dal quinto piano del palazzo in cui vive con la famiglia. Il drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 ottobre a Sondrio.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando alcuni residenti, udendo un forte tonfo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Bambino cade dal quinto piano, le sue condizioni

Il piccolo, caduto da un’altezza di circa quindici metri, è stato trovato in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’AREU (Agenzia regionale emergenza urgenza), supportati dall’elisoccorso decollato da Caiolo.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, il bambino è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I medici stanno lottando per salvargli la vita.

Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, ancora avvolta nel mistero.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI