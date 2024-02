Il piccolo è stato liberato dalla prigione di vetro

QUEENSLAND, AUSTRALIA – Un bambino è rimasto incastrato all’interno di una macchina dei peluche nel Queensland, in Australia. Un piccolo avventuriero di soli tre anni, Ethan, si è ritrovato in una situazione insolita e bizzarra. Mentre si divertiva in una sala giochi, il piccolo è finito dentro una delle macchine per la cattura di peluche.

Bambino incastrato nella macchina dei peluche: il salvataggio

L’incidente ha richiamato l’attenzione e sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine locali, che si sono trovate di fronte a un bambino letteralmente imprigionato all’interno della macchina dei peluche. Per garantire la sicurezza e il pronto salvataggio del bambino, gli agenti hanno preso la decisione di rompere uno dei vetri del dispositivo. Questa azione decisiva ha permesso di liberare Ethan dalla sua cella di vetro senza che il piccolo riportasse alcun danno.

La vicenda si è conclusa con un gesto di dolcezza: per mettere fine alla disavventura e forse per celebrare la calma di Ethan in una situazione di emergenza; gli agenti hanno deciso di donargli uno dei peluche che aveva cercato di conquistare. Il sorriso radioso del bambino, felice del suo nuovo amico morbido, ha illuminato la giornata di tutti i presenti, trasformando un momento di preoccupazione in una memorabile avventura.



