Bancarotta fraudolenta di una Onlus, arrestato l’imprenditore Marco Zummo

La difesa: "Accuse fantasiose e persecutorie, il tempo darà ragione"

PALERMO – L’accusa è bancarotta fraudolenta. Su richiesta della procura di Catanzaro i finanzieri hanno arrestato l’imprenditore palermitano Marco Zummo. L’inchiesta riguarda il crac della Fondazione Betania, onlus in liquidazione giudiziale, impegnata nei servizi di riabilitazione, socio-sanitari e assistenziali per anziani e per persone con disabilità.

L’imprenditore è ai domiciliari

Sarebbe stata oggetto di più condotte distrattive realizzate dai membri del Consiglio di amministrazione in concorso con Zummo che si trova ai domiciliari. L’imprenditore è anche presidente del gruppo Karol, a cui fanno capo diverse strutture sanitarie e laboratori di analisi. Z

Zummo è sottoposto anche alla misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e professionali, è indagato per bancarotta fraudolenta distrattiva e autoriciclaggio. Nell’inchiesta sono coinvolte altre sette persone.

I beni dalla Betatnia sarebbero confluiti in un nuovo soggetto giuridico, la Karol Betania, della quale l’imprenditore è amministratore delegato. Fondazione Betania è in stato di insolvenza dal 2016, accumulando sino al 2023 passività tributarie e previdenziali per oltre 19 milioni di euro.

Marco Zummo

Nel frattempo avrebbe affittato all’altra società, appositamente costituita a ridosso della procedura di liquidazione, il proprio complesso operativo aziendale, sostiene l’accusa, senza prevedere la percezione di alcun corrispettivo per i successivi quattro anni, stimato in 4,2 milioni di euro. I soldi avrebbero potuto ripianare i debiti della Onlus, da qui l’accusa che la manovra sia stata preordinata in modo da portarla al fallimento.

La difesa di Marzo Zummo: “Accuse fantasiose e persecutorie”

Alla nuova società sarebbero stati ceduti anche gli accreditamenti con il servizio sanitario nazionale. Marco Zummo, tramite il proprio legale, l’avvocato Vincenzo Zummo, respinge totalmente le accuse: “Il provvedimento di arresti domiciliari di oggi appare assolutamente fantasioso e persecutorio. La Fbo Onlus e la Karol Betania non hanno mai avuto alcuna colleganza prima del contratto del 2022 riguardante il solo contratto di affitto di azienda ed il contratto di affitto di locazione degli immobili strumentali.

Il legale aggiunge che “è stata presentata in data 16.06.2025 una denuncia proprio alla Procura della Repubblica di Salerno per accertare determinati fatti di natura persecutoria ed illecita al danni della Karol Betania che sarebbero stati posti in essere dai curatori e da giudici fallimentari del Tribunale di Catanzaro e da pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Catanzaro. Il tempo darà ragione”.