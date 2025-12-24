Baraccopoli a Messina, ultime demolizioni e case nuove

Il sub commissario: risanamento accelerato su impulso del presidente Schifani

MESSINA – Con la demolizione delle ultime 17 baracche, in via Quinto Ennio a Messina, è stato quasi del tutto completato lo sgombero dell’area. Restano solo tre baracche, che le ruspe dell’impresa Cericola butteranno da lunedì prossimo così da ultimare le operazioni entro il 31 dicembre.

“Dopo l’avvio dei lavori di costruzione di 60 alloggi a Fondo Basile, un altro impegno preso dalla struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani viene rispettato con una tempistica efficace”, si li legge ina una nota. Soddisfatto il sub commissario al risanamento Santi Trovato per la celerità e il rispetto del cronoprogramma nell’area dove risiedevano 31 nuclei familiari che hanno potuto trascorrere le festività di Natale nei nuovi alloggi.

“L’anno si conclude positivamente con la soddisfazione di poter vedere l’area libera dalla baraccopoli e la gioia delle famiglie che hanno iniziato una nuova vita in case dignitose – dice il sub commissario -. Un ringraziamento particolare va all’impresa Cericola e al responsabile di cantiere Daniele Picci che con un impegno quotidiano e professionale ha provveduto alla pulizia dell’area e alle demolizioni in tempi europei. Già da lunedì gli operai torneranno in cantiere per le ultime demolizioni e mi piace sottolineare come senza questo lodevole impegno non avremmo potuto raggiungere questo risultato. L’accelerazione che il presidente Schifani ha dato alle attività di risanamento ci sta consentendo, grazie ad un costante lavoro di squadra, di concludere il 2025 con una serie di impegni rispettati e obiettivi raggiunti nell’interesse della città e dei messinesi”.