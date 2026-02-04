Barbagallo: Musumeci fa scaricabarile, si assuma le sue responsabilità

L'intervento del segretario siciliano del Pd dopo le parole del ministro al Senato

PALERMO – “Le dichiarazioni del ministro Musumeci sono imbarazzanti e rappresentano l’ennesimo tentativo di scaricare responsabilità invece di assumere fino in fondo il ruolo che il suo incarico impone, anche in virtù dei suoi trascorsi alla presidenza della regione Siciliana”. Così il deputato democratico, segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo.

“Parlare di “sciacallaggio” di fronte a quanto è accaduto in Sicilia è fuori luogo e offensivo nei confronti di una comunità che ha subito danni gravissimi e che continua ad attendere risposte concrete – continua Barbagallo -. In momenti come questi, chi governa dovrebbe avere l’umiltà di chiedere scusa e il coraggio di prendere atto dell’incapacità e dell’inadeguatezza del governo Meloni nel prevenire e nel gestire situazioni di emergenza di questa portata”.

“La verità è che, al netto degli annunci e delle polemiche, quanto fatto finora dal governo è del tutto irrilevante. Mancano interventi strutturali, risorse adeguate e una strategia seria per mettere in sicurezza il territorio siciliano e sostenere cittadini, imprese ed enti locali colpiti. La Sicilia non ha bisogno di capri espiatori né di propaganda. Ha bisogno di un governo che si assuma le proprie responsabilità, lavori con competenza e dia risposte rapide ed efficaci”.