Barbagallo (Pd): “È ora che Amata lasci la poltrona”. Le reazioni

Le parole degli esponenti politici dopo il rinvio a giudizio dell'assessora

PALERMO – “È ora che Elvira Amata lasci la poltrona. L’assessorato al Turismo della Regione siciliana è stato e continua a essere la gallina dalle uova d’oro per Fratelli d’Italia, che ha considerato i fondi per il turismo come il suo personale bancomat, in perfetta continuità col governo precedente”.

Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, è il primo a intervenire dopo il rinvio a giudizio dell’assessora al Turismo Elvira Amata.

“La corruzione e il malaffare – continua Barbagallo – imperversano alla Regione e Schifani continua a far finta di nulla e tira a campare, mentre la sua maggioranza di centrodestra si sgretola e la sua giunta continua ad incasellare indagati. Stacchi la spina, faccia un favore a se stesso e ai siciliani”.

De Luca (M5S): “Ora Schifani non ha più scuse, la rimuova subito”

“Ora che è arrivato il rinvio a giudizio – afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca – per l’assessora Amata, Schifani non ha più scuse, la rimuova immediatamente dalla Giunta e non nomini nuovamente un assessore di Fratelli d’Italia in questo ruolo”.

“Sono ormai quasi più gli scandali e i provvedimenti giudiziari che hanno travolto questo governo e la maggioranza che lo sostiene che i provvedimenti amministrativi degni di nota dell’esecutivo. Schifani faccia quello che avrebbe dovuto fare già da tempo e rimuova l’assessora Amata. Questa legislatura sarà ricordata come una delle peggiori di sempre e probabilmente non abbiamo ancora visto tutto”, conclude De Luca.

Catanzaro (Pd): “Governo regionale travolto da vicende giudiziarie”

“Adesso basta, non si può più rimanere immobili di fronte alle vicende giudiziarie che stanno travolgendo il governo Schifani, e stanno mortificando l’intera Sicilia. A questo punto la responsabilità è tutta nelle mani del presidente della Regione: se non è in grado di prendere provvedimenti netti ed immediati, se non ce la fa a gestire una situazione che tra indagini, rinvii a giudizio e guerre politiche interne al centrodestra sta paralizzando la nostra isola, valuti se fare lui stesso un passo indietro”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, a proposito della notizia del rinvio a giudizio dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

La Vardera: “Schifani non stia in silenzio”

“È appena arrivata l’ufficialità – dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera – l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata è stata rinviata a giudizio per corruzione. L’ennesimo scempio che mette in imbarazzo tutti i siciliani e che arriva, come da 3 anni a questa parte, dalla maggioranza”.

“Schifani non stia in silenzio e la rimuova immediatamente dal suo incarico. Ancora una dimostrazione che questo è un governo di inetti”, conclude La Vardera.