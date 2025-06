Basket, Repesa suona la carica: “A Brescia con l’orgoglio, io ci credo”

Parla il coach degli Shark dopo il secondo ko con la Germani

TRAPANI – Trapani è sotto 2-0 contro Brescia nella semifinale per lo scudetto del basket ma il coach degli Shark, Jasmin Repesa, non si dà per vinto. “Sappiamo che siamo in una situazione molto difficile ma sono sicuro che questa squadra farà di tutto per uscire da una posizione che sembra quasi impossibile”, le parole di Repesa in sala stampa dopo gara 2.

Repesa: “Mi preoccupa il tiro da 3”

“Non dico nulla contro i ragazzi, che hanno messo il massimo dell’energia per cercare di vincere – aggiunge -. Brescia, però, è stata più forte e più lucida. c’è però una cosa che mi preoccupa: il calo delle percentuali nel tiro da 3”.

Repesa: “Io ci credo”

Nonostante la seconda sconfitta consecutiva in casa contro Brescia, Repesa pensa positivo: “Non abbiamo nulla da perdere adesso, andiamo a Brescia per tirare fuori il nostro orgoglio. Io ci credo, nessuno in Europa ha fame come noi”:

