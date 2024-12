Sugli scudi Alibegovic (nella foto), Galloway e Robinson

TRAPANI – Rientro in casa accidentato ma vincente per Trapani Shark. Dopo la pausa per le nazionali la formazione granata torna a giocare in casa e vince con Vanoli Cremona, in una partita confusa che si conclude 79 – 73 all’overtime.

È la settima vittoria in campionato del Trapani, che si piazza saldamente al secondo posto della classifica della serie A1.

La partita

Vanoli Cremona prende un piccolo vantaggio fin dal primo quarto e lo mantiene per tutta la durata della partita, giocata in modo confusionario da entrambe le squadre. Sia lo Shark che la Vanoli infatti non sembrano davvero entrare sul parquet, sbagliando una grande quantità di tiri da tre e mandando a segno poco più di un terzo dei tiri da due.

Il match accelera durante il terzo quarto, con Trapani che si innervosisce e accumula falli ma riesce in un paio di occasioni a superare gli ospiti nel punteggio. Alla fine del quarto quarto, unico in cui lo Shark riesce a segnare un parziale positivo (19 – 15) le due squadre sono sul 67 pari e si va all’overtime.

Nei cinque minuti supplementari è la squadra di casa a imporsi, con 12 punti contro i 6 del Cremona. La partita si chiude sul 79 – 73, una vittoria del Trapani Shark che in diversi momenti della partita era sembrata allontanarsi. Migliori giocatori Ali Alibegovic e Langston Galloway, con 17 punti segnati, e Justin Robinson con 16.

Repeša: “Partita non facile”

Non si nasconde il coach del Trapani Shark Jasmin Repeša, che parla di una partita non facile: “Per mille motivi nelle ultime settimane non siamo stati insieme – dice – molti giocatori sono tornati dalle nazionali infortunati e giocare senza Petruccelli ed Yeboah, che danno equilibrio, è una novità. Tutto questo si è visto in campo: poca fluidità, poca coesione e molto nervosismo. Per fortuna alla fine abbiamo portato due punti a casa ma è stata una sofferenza”.

