Trapani Shark vince gara 2 contro Verona, brilla la stella di Notae

I ragazzi di coach Diana sul 2-0 nella serie play-off

TRAPANI – Trapani Shark porta a casa anche gara 2 della semifinale contro Tezenis Verona. I ragazzi di coach Diana chiudono sul 91-69 una gara condotta fin dal primo minuto e guardano con fiducia a gara 3 in terra veneta.

La serata di Gentile e Notae

Mattatore della serata JD Notae, autore di una prova sopra le righe con 21 punti a referto, giocatore in grado di esaltare il pubblico del PalaShark. Contro una Tezenis che, a dispetto del punteggio, non ha mai mollato, Horton e compagni hanno messo in campo aggressività difensiva e tecnica in attacco. Decisiva, nei momenti topici della gara, la classe di Stefano Gentile. Il ragazzo di Maddaloni sale in cattedra a metà del terzo quarto con cinque punti consecutivi che hanno consentito a Trapani di allungare sul 58-41.

Pronti, via: Trapani sempre avanti

Nei primi due quarti partita in mano a Trapani, che chiude i primi dieci minuti di gioco sul 26-18 grazie all’onnipresente Horton. Il lungo di Trapani domina sotto canestro. Nel secondo quarto la forbice tra le due squadre si allarga ma Verona non molla e risponde punto a punto e riesce a restare incollata al match andando al riposo lungo sul 46-35.

Trapani al massimo vantaggio

Al rientro dagli spogliatoi la gara subisce uno scatto decisivo con la tecnica di Gentile e la caparbietà di un Marini bravo a farsi trovare pronto quando chiamato in causa da Diana. Un fallo tecnico fischiato a Verona porta Trapani al massimo vantaggio: +20 (61-41). la frazione si chiude 70-52 per i padroni di casa.

Verona ci prova ma Notae chiude il match

Sembra chiusa ma Verona è squadra ben organizzata e così coach Ramagli riorganizza i suoi. La Tezenis trova la forza di rientrare grazie a un superlativo Devoe e si rifà sotto fino al -12 in virtù di un parziale di 13-5. A questo punto ci pensa Notae che riaccende l’entusiasmo del PalaShark e scaccia via i cattivi pensieri. Per i ragazzi del presidente Antonini è un’altra serata di festa ma con la testa a gara 3 da vincere per chiudere la serie.