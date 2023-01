“Basta scuole al freddo, 4 milioni per le manutenzioni”

Intervista ad Aristide Tamajo, assessore comunale alla Pubblica istruzione

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’impianto di riscaldamento alla scuola ‘Emanuela Loi’ è già stato riattivato, ma siamo al lavoro per risolvere le criticità di tutti gli istituti della città: nell’ultimo bilancio il consiglio comunale ha stanziato 3,9 milioni che abbiamo chiesto siano usati proprio per aggiustare gli impianti”. Parola di Aristide Tamajo, assessore alla Pubblica istruzione del comune di Palermo che in questi giorni ha dovuto fronteggiare il ‘caso’ della piccola alunna della scuola elementare di via Dogali portata in ospedale per ipotermia. Un’emergenza legata al freddo che ha fatto scattare l’allarme sugli impianti dei vari plessi della città.

“Complice la pandemia alcuni impianti sono rimasti inattivi per diverso tempo, a volte anche per più anni – dice Tamajo ospite della redazione di Livesicilia – e quando abbiamo provato a riattivarli sono sorti i problemi. Siamo al lavoro per risolvere tutte le criticità, grazie anche ai fondi messi a disposizione dal consiglio comunale nell’ultimo bilancio”. Somme a cui si aggiungeranno anche quelle dell’accordo quadro “e che serviranno per le manutenzioni – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione – con un numero di pronto intervento da chiamare per le emergenze”. Novità anche sull’edilizia scolastica: “Realizzeremo sei nuovi asili nido, ne riqualificheremo sette già esistenti e in poche settimane termineremo i lavori alla Cavallari, a Brancaccio, e alla Pirandello a Falsomiele evitando i doppi turni per le famiglie”.