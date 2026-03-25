La vedova del miliardario condannata a Londra al pagamento di un maxi risarcimento

LONDRA – Ancora un brutto colpo per Angela Bacares, vedova del miliardario britannico dell’hi-tech Mike Lynch morto nell’agosto 2024 davanti alle coste della Sicilia – con una figlia della coppia e altre 5 persone – nell’inopinato affondamento dello yacht di famiglia, il Bayesian: la donna è stata condannata infatti da un giudice dell’Alta Corte di Londra a pagare in sede civile 930 milioni di sterline (oltre un miliardo di euro) fra risarcimenti e interessi per la vendita ritenuta fraudolenta nel 2011 da parte di suo marito della società Autonomy alla holding americana Hpe.

La vicenda è ripresa oggi da diversi giornali britannici, i quali notano come Bacares, 58 anni, pur avendo ereditato una fortuna da Lynch, sia ora a rischio di bancarotta, tenuto conto anche della controversia legale che la vede coinvolta in relazione allo stesso incidente del Bayesian: dossier nell’ambito del quale il costruttore italiano dell’imbarcazione, registrata nel Regno Unito, ha risposto alle sue contestazioni facendole causa sull’isola per una cifra di 400 milioni.

La cessione di Autonomy a Hpe per ben 11 miliardi di dollari – dopo la quale Lynch aveva dato vita a una nuova azienda, Darktrace, strategica multinazionale impegnata sul fronte della cyber security e delle ricerca sull’intelligenza artificiale, stabilendo rapporti con agenzie d’intelligence e veterani dei servizi segreti britannici, israeliani e americani – aveva già portato a suo tempo il tycoon in galera negli Usa. Ma il processo penale si era poi concluso con una sua assoluzione a sorpresa oltre oceano, arrivata giusto poco prima dell’affondamento del Bayesian al culmine di quella che avrebbe dovuto essere una vacanza di festeggiamenti. Non senza lasciare peraltro aperto il contenzioso civile presentato parallelamente da Hpe nel Regno.