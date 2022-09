Bellini Festival, si alza il sipario sulla 14esima edizione

La serata iniziale si è svolta a Palazzo Biscari. A LiveSicilia parla il direttore artistico Enrico Castiglione.

CATANIA – Si è alzato il sipario, ieri sera al Palazzo Biscari, sul Bellini Festival giunto alla sua XIV edizione. Si tratta manifestazione culturale dedicata a Vincenzo Bellini, che rende omaggio al grande compositore nella sua città natale con la direzione artistica di Enrico Castiglione e con un nuovo programma ricco di concerti, opere, eventi, mostre e incontri attraverso le sue storiche sezioni “Bellini Opera Festival”, “Bellini Renaissance”, “Bellini International” e “Festival della Melodia Belliniana”.

La serata di apertura di ieri è stata trasmessa in diretta streaming, con protagonisti due stelle di prima grandezza del panorama lirico internazionale: il baritono Roberto Abbondanza e la soprano Angela Nisi. Ieri sera è stata, anche, inaugurata la mostra fotografica intitolata “Sulle sacre pietre “Norma” al Teatro Antico di Taormina” in programma fino al 3 novembre, giorno della conclusione festival.

La mostra, a cura di Domenico Giliberto, raccoglie le immagini tratte dalla Norma messa in scena nel 2012 al Teatro Antico di Taormina con la regia teatrale, cinematografica e scenografica di Enrico Castiglione nell’ambito della IV edizione del Festival. “La manifestazione è nata nel 2009 per rendere omaggio al grande compositore nella sua città natale – dice il direttore artistico Enrico Castiglione – Il Festival si svolgerà nei luoghi storici del capoluogo etneo come Palazzo Biscari, la Cattedrale e la Badia di Sant’Agata con numerosi concerti e grandi star, come Roberto Abbondanza o il soprano nord coreano Sumi Jo, stella internazionale che ha portato le melodie di Bellini nel mondo”.

Tutto il programna del Bellini Festival si può trovare sui siti ufficiali bellini-festival.org e festivalbelliniano.org. I biglietti della XIV edizione del Bellini Festival, promossa dalla Fondazione Festival Belliniano insieme al portale televisivo musicalia.tv, sono in vendita nelle abituali prevendite su tutto il territorio nazionale attraverso i circuiti vivaticket.it, ticketone.it, diyticket.it e soprattutto in tutti i punti vendita, edicole e tabaccherie Sisal e Mooney Pay, oltreché on line sui rispettivi siti e sul sito ufficiale.