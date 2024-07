Bellolampo, la bordata di FdI sulla Rap: “Sia garantita la vigilanza”

"I soggetti preposti si sono dimostrati incapaci di garantire la sorveglianza"

PALERMO – “La Rap non è in grado di vigilare sulla sicurezza del sito di Bellolampo. Per questo motivo, abbiamo chiesto formalmente al Prefetto Massimo Mariani di convocare una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica affinché si individuino le contromisure utili per affiancare l’azienda”. Lo dichiarano il deputato Carolina Varchi e il senatore Raoul Russo, parlamentari palermitani di Fratelli d’Italia.

“Nella lettera inviata al Prefetto abbiamo chiesto in particolare di valutare la possibilità di predisporre un servizio straordinario di vigilanza sul complesso di Bellolampo e, in particolare, sugli impianti a servizio della gestione del ciclo dei rifiuti”.

“I soggetti preposti, infatti, si sono dimostrati incapaci di garantire la sorveglianza. Sarà utile comprendere anche quali, tra questi soggetti, non si sono rivelati all’altezza del compito. Non dimentichiamo – concludono Varchi e Russo – che il polo di Bellolampo serve non solo il Comune di Palermo ma anche buona parte dei comuni della Sicilia occidentale, e assume quindi una rilevanza strategica. Se, fino a oggi, chi di dovere non è riuscito a garantirne la sicurezza, si trovino subito altre strade”.