Belpasso, elezioni rsu alla Sirti: la Uilm è il primo sindacato

Sono 62 i voti su 106 votanti

BELPASSO (CATANIA) – Alla Sirti di Belpasso, dove sono state rinnovate le rappresentanze Rsu e Rls, la Uilm s’è confermata primo sindacato per consensi tra i lavoratori.

Su 106 votanti, 62 hanno scelto l’organizzazione Uil di categoria che ha così conquistato due seggi con Bruno Marano – primo degli eletti – e Simone Giuffrida. Alla Fim Cisl, con 39 preferenze, un seggio.

Il segretario generale della Uilm di Catania, Giuseppe Caramanna, ha subito voluto rivolgere “un ringraziamento particolare non solo a Bruno Marano e Simone Giuffrida, ma anche agli altri candidati che sono Manuele Orlando, Gaetano Fichera e Saverio Scuderi, oltre a tutta la squadra Uilm, al direttivo e soprattutto ai lavoratori per la fiducia accordataci”. “Il risultato ottenuto – conclude l’esponente sindacale – conferma credibilità e impegno della Uilm. Andiamo avanti adesso con sempre maggiore determinazione per la tutela dei diritti, della sicurezza e della dignità di tutti i lavoratori”.