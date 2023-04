Berlusconi, notte tranquilla al San Raffaele: una visita dalla Calabria

"Gli ho portato l'acqua di San Francesco"

1' DI LETTURA

MILANO – È stata un’altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all’ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti ospedaliere.

L’ex premier è in terapia intensiva nell’ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici. A sostegno di Berlusconi è arrivato a Milano anche un 67enne da Cosenza: “Sono venuto qui per zio Silvio, ho fatto 16 ore di viaggio – racconta in un video all’Ansa -. Ancora ci serve, ha fatto tanto per l’Italia. Gli ho portato l’acqua di San Francesco”.