Biagio Conte, appello a Papa Francesco: “Vieni a Palermo”

Con LiveSicilia lanciamo un appello al Santo Padre consapevoli della sua condizione di fragilità (FATE GIRARE)

PALERMO – “Papa Francesco vieni a Palermo per salutare Biagio Conte”. Con LiveSicilia lanciamo un appello al Santo Padre consapevoli della sua condizione di fragilità: è necessaria la sua presenza in questi giorni, nella città che sta accompagnando Fratel Biagio Conte verso l’ultimo saluto terreno.

La scomparsa, dopo una grave malattia, del missionario che ha aiutato i poveri, ha rilevanza nazionale non solo per i laici, ma anche e soprattutto per i cristiani e per il senso profondo del suo messaggio.

Un messaggio di amore verso il prossimo, di rinuncia, di scelta incondizionata di una via spirituale della vita che rappresenta l’essenza del messaggio di Cristo.

Biagio Conte come Padre Pio, come San Francesco ha fatto del sacrificio il cardine della propria vita. LEGGI ANCHE Biagio Conte vivrà per sempre (di R. Puglisi)

L’incontro con Papa Francesco

Nel 2018 hanno pranzato insieme, Biagio Conte e Papa Francesco, con 160 persone: poveri, migranti, ex detenuti e diversamente abili.

Contemporaneamente, quel giorno, c’erano 1.300 persone fuori dalla mensa.

Bellissimo il messaggio che lanciò Biagio Conte: “Col Santo Padre lanciamo un messaggio di accoglienza verso tutte le persone in difficoltà sia italiane, sia straniere. La Chiesa deve camminare unita e diventare esempio di carità per tutta la società. Bisogna essere attenti a tutti, i papà che hanno perso il lavoro, le famiglie che hanno figli disabili, le donne con figli rimaste sole, gli immigrati, i carcerati, tutti quelli che hanno perso la speranza”.

Il solco della sofferenza e dell’amore

Una storia di amore e sofferenza. Biagio Conte ha digiunato per protestare quando lo riteneva necessario. Dall’operaio ai massimi rappresentanti istituzionali, il missionario è entrato nel cuore di tutti e a Palermo è in corso un miracolo della Fede. Migliaia di persone in fila, lacrime, preghiere. È la più importante manifestazione della cristianità degli ultimi decenni.

Una manifestazione che nasce dal basso, dai tuguri in cui albergano vite dimenticate, dai labirinti della povertà, spesso dimenticati dalla politica, ma dove Biagio Conte c’era.

E allora Papa Francesco non potrebbe avere di meglio da fare: “Vieni a Palermo”. (direttore@livesicilia.it)