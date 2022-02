Biagio Conte contro l’eutanasia e continua lo sciopero della fame

Il missionario laico si trova in una grotta a Montepellgerino

PALERMO – Continua lo sciopero della fame del missionario Biagio Conte fondatore delle missione di Speranza e Carità di Palermo che ospita circa 500 persone indigenti.

“Il mio digiuno – dice – è per la non tutela e il rispetto della vita con l’ingiusta attuazione dell’aborto e della eutanasia. E ancora per il rispetto del corpo e della dignità dell’uomo e della donna, a causa di un utilizzo scorretto del sesso in modo disordinato e misto di promiscuità ed orge. E per lo sfruttamento e la persecuzione dei popoli e affinché i governanti e le autorità affinché rispettino i diritti umani e non producano più armi, ma strumenti di lavoro”.