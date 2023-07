Biancavilla, maxi-rissa per un panino: 15 denunciati VIDEO

L’episodio risale al mese scorso e sarebbe scaturito da una battuta di un ragazzo di Biancavilla a un giovane di nazionalità albanese

BIANCAVILLA (CATANIA) – Avvisi orali emessi dal Questore di Catania sono stati notificati nei giorni scorsi dai carabinieri alle 15 persone (14 maggiorenni ed un minorenne) denunciate per una maxi-rissa tra cittadini italiani e albanesi avvenuta il mese scorso davanti ad una panineria di Biancavilla).

Dodici le persone inoltre raggiunte da un “divieto di accesso agli esercizi pubblici” (Daspo urbano), due dei quali aggravati, con l’obbligo di firma presso la locale Stazione dei carabinieri nel weekend, durante le ore della movida. Alcuni di essi erano già stati denunciati in passato per lo stesso reato ed erano stati sottoposti già ad un daspo urbano per lo stesso locale.

I fatti risalgono al mese scorso, quando, a causa di una incomprensione nell’affollato corso cittadino, si scontrarono due fazioni, una italiana, l’altra albanese: un ragazzo del posto aveva rivolto una battuta ad uno degli albanesi che, non avendo compreso l’ironia della frase, pensò fosse un’offesa.

I due cominciarono a spintonarsi, inducendo tutti gli altri ad intervenire in difesa dei propri amici, La rissa fu sedata dai carabinieri. Uno dei partecipanti fece ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso per un trauma al ginocchio e fu dichiarato guaribile in 10 giorni.