Si gioca lo stipendio della moglie e cerca di accoltellarla, arrestato

Il 51enne minacciava la donna per giocare alle slot machine

CATANIA – Un 51enne è stato arrestato dai Carabinieri a Biancavilla dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti dei familiari. Accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza su disposizione del pm di turno.

A chiamare i militari è stata la moglie, che già nel 2016 l’aveva denunciato. La donna era stata poi trasferita insieme con i figli in una comunità protetta. Il marito era però riuscito a convincere la moglie a tornare a vivere con lui e con minacce si faceva consegnare la tessera Bancomat della moglie, che usava per giocare alle macchinette sperperando così lo stipendio della moglie impiegata.

Mercoledì 15 maggio l’ultimo episodio di violenza: l’uomo in preda ai fumi dell’alcol ha cercato di uccidere la moglie lanciandole contro un coltello, fortunatamente non andato a segno, e ha minacciato la figlia che era intervenuta per difendere la madre. Madre e figlia sono poi scese in strada ed hanno chiamato i carabinieri