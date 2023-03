Bimbo muore mentre gioca a basket, Turano: “Giorno di dolore”

Le parole dell'assessore regionale all'Istruzione dopo la tragedia a Favara

“Siamo vicini alla famiglia del bambino e all’intera comunità scolastica di Favara per la terribile tragedia che si è consumata stamani all’istituto comprensivo “G. Guarino”. Siamo certi e fiduciosi che la Procura di Agrigento, che ha aperto un’inchiesta e disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche, farà luce sulle cause della morte del piccolo. È un giorno di dolore per la scuola e per tutti noi”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la morte del bimbo colto da un improvviso malore durante una partita di basket nella palestra della scuola di Favara, nell’Agrigentino.