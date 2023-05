Monsignor Dario Edoardo Viganò rilancia la missione poetica di Nelly Sachs.

2' DI LETTURA

CATANIA. “Bisogna imparare a distanziarsi dalla retorica del nulla, dalle parole vuote, e apprendere dal silenzio come incidere la Storia”. A parlare è Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della pontificia accademia delle Scienze e presidente della Fondazione Memorie audiovisive del Cattolicesimo.

Ovvero, uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco. Ospite, ieri, dell’Università degli studi di Catania. Il titolo dell’incontro è stato “Incidere Ferite di parole nel campo della consuetudine”. Titolo insolito, ma c’entrato. Si tratta tuttavia delle parole della poetessa tedesca Nelly Sachs, premio nobel per la letteratura venuta a mancare nel 1970 a Stoccolma, città che ha eletto a sua patria. Al tavolo erano presenti il rettore Francesco Priolo, Monsignor Luigi Renna (Arcivescovo di Catania) ed Emiliano Abramo (Comunità di Sant’Egidio).

L’incontro rientra nel cartellone del XVIII Festival della Comunicazione dal titolo “Parlare col cuore e farlo con mitezza” in corso a Catania. Gli eventi di questo fine settimana sono: “L’etica nella comunicazione. Promozione della salute e del benessere”. Interverranno: Felice Giuffrè Consigliere laico del CSM – “L’etica nella professione per un benessere sociale”; Augusto Consoli Psichiatra Torino – “La comunicazione in ambito sanitario ostacoli e opportunità”; Emilia Grazia Costa Sociologa. Project manager in comunicazione pubblicitaria – “Pubblicità e comunicazione responsabile. business etico”; Mauro Ungaro Presidente Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) – “Doveri etici del giornalista”; Salvatore Di Salvo Segretario nazionale UCSI e Tesoriere dell’Odg Sicilia; Interviene Mons. Luigi Renna Arcivescovo di Catania; modera Giuseppe Adernò Presidente UCSI Catania; che si terrà stamani al Palazzo della Cultura alle ore 09,00.

Nel pomeriggio ci sarà “Discutere con il cuore online e offline” con Alfredo Petralia; sempre al Palazzo della Cultura alle ore 17,00.

Alle 18.30, in Arcivescovado si parlerà di “Comunicazione, guerra, disarmo”, con Giuseppe La Venia, Dorella Cianci e Marco Carrara.

Serata in Musica. “L’arte del cambiamento. Parola ai Giovani”, concerto di Giovanni Caccamo svolgimento presso Parrocchia Cristo Re alle ore 21,00.

Domenica mattina in Cattedrale, ci sarà la “Santa Messa in diretta su RAI 1”, presieduta da monsignor Luigi Renna.