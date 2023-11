Il Black Friday si avvicina: cosa è, quando inizia, le date

Un giorno interamente dedicato agli acquisti

1' DI LETTURA

Il Black Friday 2023 si avvicina. La data da segnare sul calendario è venerdì 24 novembre: un giorno importante per chi non vuole perdere nessuna occasione e vuole acquistare prodotti in offerta.

Cosa è il Black Friday

Il Black Friday, tradotto letteralmente ‘venerdì nero’, è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche in Italia e nel resto del mondo. Sconti e offerte speciali caratterizzano la giornata, su un po’ tutti i prodotti: dai vestiti alla tecnologia.

Le date del Black Friday 2023

Il Black Friday ‘cade’ il 24 novembre ma diverse aziende sfruttano la ricorrenza per applicare sconti speciali in diversi giorni. Amazon, per esempio, ha annunciato che il periodo delle offerte sarà dal 17 al 27 novembre. È quindi compreso anche il Cyber Monday, che quest’anno cade il 27 novembre, la giornata dedicata agli sconti per gli articoli elettronici e tecnologici.