Blitz a San Cristoforo, multe per 30mila euro: chioschi, autonoleggi e slot

Sul campo anche la polizia locale

CATANIA – Controlli a tappeto nel quartiere San Cristoforo: irregolarità in quattro attività commerciali e sanzioni complessive per oltre 30mila euro. È il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale, nell’ambito di un servizio di contrasto all’abusivismo commerciale e alle violazioni del Codice della strada.

Sotto osservazione sono finite due gastronomie, un autonoleggio e un chiosco-bar, nell’area compresa tra via Acquicella e via Della Concordia. Le violazioni più gravi sono state accertate proprio nell’autonoleggio, dove gli agenti hanno scoperto numerose irregolarità amministrative: il titolare è stato sanzionato per oltre 22mila euro.

Durante le verifiche, in un sottotetto annesso all’attività, i poliziotti hanno rinvenuto un deposito di componenti per auto – faretti, autoradio e altre parti – di cui il gestore non ha saputo giustificare la provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato per ulteriori accertamenti, al fine di stabilirne l’eventuale origine furtiva.

Gli agenti della sezione Annonaria della Polizia Locale hanno inoltre individuato cinque slot machine installate senza autorizzazione: gli apparecchi sono stati smontati e posti sotto sequestro.

Negli altri esercizi controllati sono emerse ulteriori violazioni, tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita di alcolici senza licenza e cambio di destinazione d’uso dei locali.

Durante i controlli su strada, le pattuglie hanno fermato numerosi automobilisti e scooteristi, elevando sanzioni per mancata assicurazione, assenza di revisione e, in un caso, guida senza patente. Quindici persone sono state multate per sosta irregolare sui marciapiedi.

Nel complesso sono state identificate 156 persone, di cui 54 già note alle forze dell’ordine, e controllati 67 veicoli.

Un’operazione, spiegano dalla Questura, che rientra in una più ampia strategia di “presidio del territorio e contrasto all’illegalità diffusa” nei quartieri più sensibili della città.