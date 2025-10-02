Blitz antidroga di Bagheria, tutti i nomi degli arrestati

Il giro di affari stimato era di mille euro al giorno

BAGHERIA – Sarebbe il trentacinquenne Emanuele Cannata il capo dell’associazione che gestiva i traffici di droga con base operativa a Bagheria in provincia di Palermo. I suoi bracci destro sarebbero Salvatore Salerno, 66 anni, e Ivan Salerno, 24 anni.

Gli altri arrestati sono Calogero Benigno, 26 anni, Giovanni Napolitano, 38 anni, Giancarlo Girgenti, 37 anni, Daniele Lo Medico, 29 anni, Roberto Pasca, 47 anni, Matteo Tomasello, 36 anni.

Cannata avrebbe gestito gli approvvigionamenti della droga e controllato le vendite, assegnando a ciascuno un ruolo. Gli venivano consegnati tutti gli incassi e lui avrebbe deciso anche gli stipendi per chi spacciava. Il giro di affari è stimato dagli inquirenti in circa mille euro al giorno.