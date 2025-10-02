Fiumi di crack a Bagheria, blitz con 10 arresti: due in carcere – VIDEO

L'operazione dei carabinieri

PALERMO – Blitz antidroga dei carabinieri con 10 arresti a Bagheria. L’operazione è stata condotta dai militari del comando provinciale. Due sono già detenuti per altri reati. Altri otto sono indagati a piede libero, quattro sono stati sottoposti a perquisizione in mattinata.

Le ordinanze sono state emesse dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Dda. Gli arrestati devono rispondere di associazione a delinquere dedita al traffico di droga.

Il provvedimento, scaturisce da una complessa attività investigativa, condotta dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bagheria dall’ottobre 2022 al giugno 2023, che ha permesso di individuare l’organizzazione che operava a Bagheria. Le indagini, condotte anche tramite intercettazioni, hanno permesso di accertare che, a gestire in prima persona il business della droga, fosse un trentenne di Bagheria con precedenti per spaccio che avrebbe tenuto i rapporti con i fornitori, stabilito le paghe settimanali per i pusher, assoldato i corrieri e allontanato altri spacciatori che tentavano di operare a Bagheria.

Le intercettazioni hanno permesso di registrare anche summit nel corso dei quali sarebbero state impartite istruzioni ai membri dell’organizzazione. Secondo una stima degli inquirenti il giro d’affari era di mille auro al giorno. Durante gli arresti i carabinieri hanno colto in flagranza uno degli indagati con 22 grammi di crack e 2.236 euro. I militari gli hanno sequestrato anche un’auto e un orologio di lusso.