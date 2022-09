Blitz antimafia nel Trapanese, i nomi degli arrestati

I destinatari dell'ordinanza

1' DI LETTURA

PALERMO – Questi i nomi degli arrestati nel blitz ‘Hesperia’ scattato nella notte in provincia di Trapani. Il giudice per le indagini preliminari Walter Turturici ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per: Francesco Luppino (66 anni, Campobello di Mazara), Piero Di Natale (31 anni, Castelvetrano) Vincenzo Spezia (59 anni, Trapani), Giuseppe Francesco Raia (55 anni, Marsala), Ernesto Antonino Raia (60 anni, Marsala), Antonino Cuttone (39 anni, Mazara del Vallo), Vito Gaiazzo(67 anni, Mazara del Vallo), Antonino Pace (72 anni, Mazara del Vallo), Vincenzo Pisciotta (66 anni Mazara del Vallo), Marco Buffa (49 anni, Mazara del Vallo), Francesco Pulizzi (70 anni, Marsala), Marco Manzo (57 anni, Campobello di Mazara), Vito Vincenzo Rallo (62 anni, Marsala), Carmelo Salerno (62 anni, Paceco), Giuseppe Salerno (22 anni, Erice), Leonardo Casano (50 anni, Marsala), Giuseppe Speciale (40 anni, Partinico), Michele Vitale (30 anni, Partinico), Antonino Nastasi (52 anni, Palermo), Vito De Vita (45 anni, Marsala), Riccardo Di Girolamo (43 anni, Mazara del Vallo), Jonathan Lucchese (30 anni, Palermo), Rosario Stallone (48 anni, Castelvetrano).

Gli arrestati ai domiciliari

Arresti domiciliari per Tiziana Rallo (42 anni, Marsala), Vincenzo Romano (77 anni, Mazara del Vallo), Giuseppa Prinzivalli (48 anni, Marsala), Girolamo Li Causi (55 anni, Marsala), Marcello Salvia (43 anni, Palermo), Stefano Putaggio (49 anni, Marsala), Antonino Lombardo (70 anni, Marsala), Nicolò Macaddino (62 anni, Mazara del Vallo), Bartolomeo Macaddino (58 anni, Mazara del Vallo), Lorenzo Catarinicchia (42 anni, Marsala), Francesco Stallone (56 anni, Campobello di Mazara), Paolo Bonanno (48 anni, Mazara del Vallo).