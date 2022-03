Blitz Vicerè, 14 in carcere dopo la sentenza di Cassazione

Le condanne riguardano mafia e plurime estorsioni aggravate.

Nei giorni scorsi, su delega della procura generale di Catania, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, unitamente ai colleghi delle Compagnie di Gravina di Catania, Giarre e Acireale, hanno dato esecuzione a 14 ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della citata Procura Generale nell’ambito dell’operazione Vicerè.

I provvedimenti, divenuti definitivi per l’avvenuto pronunciamento della Corte di Cassazione, hanno determinato la carcerazione dei condannati per l’espiazione della pena rimasta. Filippo Anastasi, 41 anni, espierà la pena di dieci anni e otto mesi di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso e plurime estorsioni aggravate. Per gli stessi reati, Alberto Gianmarco Angelo Caruso, 41 anni, espierà quattro anni, cinque mesi e 26 giorni.

Giuseppe D’Agata, 45 anni, espierà sette anni e quattro mesi per associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata. Salvatore Di Mauro, 35 anni, quattro anni, quattro mesi e 18 giorni per associazione mafiosa ed estorsione aggravate. Giuseppe Fichera, 56 anni, dieci anni per mafia. Stesso reato per Antonio Fosco (40 anni, sette anni e quattro mesi), Giovanni Giuffrida (79 anni, un anno, 11 mesi e 24 giorni), Concetto Laudani (50 anni, un anno, 11 mesi e 29 giorni), Daniele Mangiagli (35 anni, sei anni di reclusione), Francesco Antonino Pistone (59 anni, 12 anni di reclusione), Omar Scaravilli (41 anni, quattro anni e dieci mesi da espiare), Maria Scuderi (61 anni, due anni), Salvatore Sorbello (63 anni, due anni ancora da espiare), Antonino Ventura (42 anni, un anno, 11 mesi e 12 giorni da espiare).

L’operazione Vicerè riguardava il clan Laudani: con i suoi 109 indagati, il blitz era stato eseguito a febbraio 2016 dal Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania. Gli indagati erano ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione e traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e altri reati. Gli arrestati sono stati portati nelle carceri di Bicocca, Augusta, Caltanissetta, Siracusa e Agrigento.