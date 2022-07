Bollettino Covid Italia, ricoveri sopra soglia 10mila

Tutti i dati sull'andamento della pandemia nelle ultime 24 ore

ROMA – Sono 107.122 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 110.168. Le vittime sono invece 105 rispetto alle 106 di ieri. Il tasso si assesta al 26,2%, stabile rispetto a ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 408.096 tamponi. Sono invece 391 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 48. Supera quota 10mila il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, che attualmente sono 10.115, rispetto a ieri 289 in più.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.423.425, rispetto a ieri 31.535 in più. In totale sono 19.887.543 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.601. I dimessi e i guariti sono 18.294.517, con un incremento di 76.992.