PALERMO – Un incendio la scorsa notte ha danneggiato un’abitazione in legno sulla strada provinciale 134 al chilometro 78 in territorio di Bolognetta (Palermo).

Sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha coinvolto le pareti esterne della struttura danneggiando parte della copertura e il pergolato della veranda.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Misilmeri per accertare le cause che hanno provocato i danni all’abitazione.