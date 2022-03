Bonus gomme: uno sconto di 200 euro per sostituire gli pneumatici

La proposta è stata lanciata da Lega, M5S e Forza Italia

Uno degli elementi importanti per le autovetture sono le gomme, che con il tempo si logorano e che, dopo un po’, vanno sostituite. Non tutti, però, possono sostenere le spese del cambio gomme, per questo motivo è stato proposto da Lega, M5S e Forza Italia un bonus.

Bonus gomme 2022, la proposta

Cambiare le gomme della propria auto con pneumatici più efficienti porta non solo vantaggi in termini di sicurezza, ma anche un risparmio sul consumo di carburante, compreso tra il 5% e il 7%. Questo quanto dimostrano diversi studi, a conferma dell’utilità di un bonus gomme 2022, ossia di un contributo statale per l’acquisto degli pneumatici eco-compatibili di classe A o B, cioè quei modelli che presentano minore resistenza al rotolamento e minore spazio di frenata. Lega, M5S e Forza Italia hanno presentato tre emendamenti al dl Energia: puntano all’introduzione di un incentivo per la sostituzione degli pneumatici obsoleti grazie all’istituzione di un fondo da 20 milioni di euro. In particolare, questa misura permetterebbe di “conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante”. Secondo Assogomme, se tutti i mezzi in circolazione adottassero pneumatici di classe A o B, gonfiati alla corretta pressione, si otterrebbero risparmi sul carburante pari a circa 5,2 miliardi di euro e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 7 milioni di tonnellate l’anno.

Bonus sostituzione pneumatici: come funziona

Il bonus, considerando uno sconto di 200 euro, andrebbe a sostegno di circa 100 mila automobilisti. Al momento non è ancora stabilito come verranno identificati i beneficiari: se ci sarà una domanda da presentare sulla base dell’Isee o un click day. Si sa solo che, se approvati, i buoni dovranno essere spendibili entro il 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento fondi. Ad effettuare lo sconto sarà direttamente il gommista, a cui spetta il compito di chiedere il rimborso allo Stato entro 120 giorni dall’emissione del documento fiscale. Il buono, valido anche per i veicoli a due e tre ruote, non potrà essere ceduto a terzi e non rientrerà nel reddito imponibile.

Ad oggi, il bonus è soltanto una proposta che attende di passare l’esame del Parlamento.