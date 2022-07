I dati del bollettino dierno

PALERMO – Sono 9.747 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 32.982 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 3.259.

Il tasso di positività sale oltre il 29,5.%, il giorno precedente era al 5,3%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 129.010 con un aumento di 1.492 casi. I guariti sono 9.320 mentre si registrano 31 vittime e il totale dei decessi resta 11.323.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1043, 6 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, tre in più rispetto al giorno prima. Oggi l’Agenas ha inserito la Sicilia tra le cinque regioni in cui il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è andato oltre la soglia di guardia. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.643 casi, Catania 2.031, Messina 1.806, Siracusa 1.427, Trapani 1007, Ragusa 722, Caltanissetta 625, Agrigento 1.276, Enna 306.