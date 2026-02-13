Borgo Ulivia, torna il “Gran Carnevale”: giochi per i bambini del quartiere

L’iniziativa della Asd Emanuele Lupo Accdemy

PALERMO – Giunge alla decima edizione il “Gran Carnevale” della Asd Emanuele Lupo Accdemy che, anche quest’anno, si è svolto nel quartiere Borgo Ulivia di Palermo. L’iniziativa, curata dal presidente Fabio Lupo e da Rosy Onorato, ha trasformato la sede dell’associazione in un luogo accogliente di socializzazione.

L’evento, che si è svolto ieri, ha visto il coinvolgimento di diverse case famiglia del territorio, con oltre 100 piccoli partecipanti. Ad aiutare a realizzare il pomeriggio di festa anche la Pasticceria Bonadonna. “Ringraziamo l’associazione per la realizzazione di questo evento – dicono il consigliere comunale Dario Chinnici e quello della Terza circoscrizione Ivan Amorello – e i genitori per la concreta collaborazione. Occasioni come queste favoriscono l’inclusione e sono il segno tangibile della volontà di costruire una città accogliente e capace di guardare a tutti, specie a chi vive una difficoltà”.