Incidente sotto l’effetto di cocaina: una denuncia a Bronte

I carabinieri della Compagnia di Randazzo

E’ uno degli esiti del servizio svolto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo e della stazione di Bronte

Bronte. È risultato positivo alla cocaina e agli oppiacei. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato a piede libero un ventottenne di Bronte, che alla guida del suo scooter è stato coinvolto in un incidente stradale. Gli accertamenti in ospedale hanno fatto scoprire la sua positività. Risponde di guida sotto l’effetto di stupefacenti.

La denuncia rientra nell’ambito di un servizio a largo raggio, finalizzato proprio al contrasto del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e droga, nei territori di Bronte e Maniace, condotto dal Norm e dai militari della Stazione di Bronte. In particolare, nel corso dei numerosi posti di controllo, i militari hanno controllato a Maniace un quarantasettenne brontese, alla guida di una Golf. Secondo quanto riferito dai militari, già fermandolo lo hanno capito subito che era sotto l’effetto di alcolici. E in effetti l’alcoltest ha dato conferma: aveva un tasso alcolico nel sangue superiore a un grammo e mezzo per ogni litro. Per questo gli hanno ritirato la patente e denunciato, per guida sotto l’effetto di alcol.

I militari comunicano infine che la Compagnia di Randazzo ha elevato circa 1.400 contravvenzioni per infrazioni delle norme del Codice della Strada, di cui 200 solo nel mese di settembre. E ricordano che “negli incidenti stradali più gravi, spesso, sono coinvolte persone che si sono poste alla guida di veicoli sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti”.