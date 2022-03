Brusaferro: “Atteso un aumento dei ricoveri per covid”

“La trasmissibilità del virus si colloca sopra la soglia epidemica“

“La trasmissibilità del virus si colloca sopra la soglia epidemica, sia per quanto riguarda i pazienti sintomatici, con Rt a 1.14, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni a 1.08“. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video, spiegando i dati del monitoraggio settimanale.

E in base a un grafico mostrato, la proiezione a una settimana dell’Rt è a 1.44. “Questo è un quadro di circolazione coerente anche con altri Paesi europei dove in alcune parti si cominciano a vedere regioni che hanno colore rosso più chiaro a testimonianza di una riduzione della circolazione”, dice Brusaferro.

Il numero dei ricoveri in area medica “aumenta, mentre diminuisce per le terapie intensive. La proiezione del fabbisogno a 30 giorni è differente tra terapie intensive, dove è limitata, e aree mediche, in cui in alcune regioni la probabilità che necessitino di occupazione di letti è più elevata”. Per i ricoveri, diminuiscono in terapia intensiva (da 473 pazienti a 447) mentre quelli in area medica non critica c’è una lieve crescita da 8.397 del 17 marzo scorso a 9.029 del 24 marzo.