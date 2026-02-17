Buccheri La Ferla, la Chirurgia bariatrica centro di eccellenza Sicob

Il riconoscimento della Società italiana per la cura dell'obesità

PALERMO – Anche per l’anno 2026, all’Unità operativa complessa di Chirurgia dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta da Cosimo Callari, è stata confermata l’assegnazione del riconoscimento della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche quale “Centro di Eccellenza per la cura dell’obesità”.

Il riconoscimento attesta la qualità, la competenza e l’impegno dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale nella gestione della chirurgia bariatrica e metabolica, confermando la Struttura Ospedaliera tra i principali punti di riferimento a livello nazionale nel trattamento dell’obesità patologica. Negli ultimi dodici mesi all’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli sono stati eseguiti oltre 250 interventi di chirurgia bariatrica e circa 100 di chirurgia post bariatrica, su pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale offrendo percorsi terapeutici multidisciplinari che combinano tecniche chirurgiche avanzate con supporto nutrizionale, psicologico e riabilitativo.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che non è solo un attestato di merito – dice Cosimo Callari – ma il frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti professionalità cliniche, per garantire standard elevati di cura e sicurezza per i nostri pazienti e premia l’esperienza maturata in questo tipo di chirurgia. Il nostro è un centro all’avanguardia che dispone di un team multidisciplinare di professionisti: psicologo, dietista, anestesista, chirurgo in grado di offrire una qualificata chirurgia bariatrica con diversi tipi di interventi: sleeve gastrectomy, bypass gastrico, mini gastric bypass, re-do surgery e chirurgia post bariatrica”.