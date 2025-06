Maria Cristina Busi Ferruzzi è la nuova presidente di Sibat Tomarchio

È l'attuale guida di Confindustria Catania

CATANIA – Nuova governance per Sibat Tomarchio, storica azienda siciliana fondata nel 1920 ad Acireale: alla presidenza del Consiglio di amministrazione è stata nominata Maria Cristina Busi Ferruzzi, attuale presidente di Confindustria Catania e vicepresidente nazionale Assobibe.

Il nuovo cda, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, è composto dai consiglieri Sara Fani e Matteo Mularoni. Con un fatturato di oltre 16 milioni di euro nel 2024, 4,1 milioni di casse prodotte ogni anno, 47 dipendenti e un indotto stimato di oltre 300 addetti tra operatori e fornitori, Tomarchio Bibite ha rafforzato il proprio profilo internazionale, raggiungendo 48 Paesi tra Europa, Nord America, Middle e Far East, Africa e Australia, posizionandosi tra i leader italiani del comparto delle bibite analcoliche.

“È un momento cruciale per il comparto e per tutti coloro che decidono di investire al Sud per creare valore e occupazione – spiega la presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi – la prospettiva dell’introduzione della Sugar Tax rischia infatti di infliggere un colpo pesantissimo a quelle realtà identitarie che ogni giorno scelgono di innovare in Sicilia. L’ennesimo posticipo della tassa sullo zucchero da parte del Governo non rassicura gli imprenditori, anzi”.

La nuova presidente continuerà a traghettare il brand verso un percorso di internazionalizzazione e rafforzamento delle quote di mercato nel settore beverage, puntando a rafforzare la presenza di Tomarchio all’estero e nel canale Ho.Re.Ca., valorizzando al contempo la filiera produttiva siciliana e le collaborazioni strategiche con il territorio.