Caccamo, open day dell’Asp: screening oncologici e vaccinazione

Verrà allestito uno sportello amministrativo per le esigenze dell'utenza

CACCAMO (PA) – Piazza Duomo a Caccamo ospiterà domani, 20 febbraio, i camper della prevenzione oncologica dell’Asp di Palermo che, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato una tappa dell’Open Day Itinerante.

Gli utenti di tutto il comprensorio, dalle 9.45 alle 16.30, avranno la possibilità di aderire agli screening, ed in particolare: screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del tumore del collo dell’utero (Pap Test o Hpv Test per donne 25-64 anni) e screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci).

Gli operatori dell’Asp effettueranno anche le vaccinazioni anticovid: prima, seconda o dose booster. Un’area sarà dedicata alle somministrazioni alla fascia pediatrica (5-11 anni).

L’Asp Palermo allestirà in piazza Duomo a Caccamo anche uno “Sportello amministrativo” per andare incontro a tutte le esigenze dell’utenza, soprattutto di quella che ha riscontrato difficoltà nello scaricare il Green Pass. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto, senza necessità di prenotazione