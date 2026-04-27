 Caccamo, agricoltore di 70 morto per il ribaltamento del suo trattore
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Caccamo, si ribalta il trattore: morto agricoltore di 70 anni

incidente sul lavoro
Inutili i soccorsi dei sanitari del 118
PROVINCIA DI PALERMO
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1 min di lettura

CACCAMO – Francesco Mansueti 70 anni è morto ieri sera travolto dal proprio trattore a Caccamo (Palermo). L’incidente si è verificato in campagna in contrada Santa Vittoria. E’ stato il fratello a lanciare l’allarme.

L’agricoltore non tornava a casa e così il fratello è andato in campagna a cercarlo. Qui ha trovato il trattore ribaltato. Per Mansueti non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Questi ultimi che hanno constatato la morte dell’uomo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri per le indagini.

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