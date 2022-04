A segnalarlo ai carabinieri sono stati alcuni giovani

Il corpo di un uomo di circa 65 anni è stato ritrovato stamani sulla spiaggia a Nizza di Sicilia. A scoprirlo sono stati alcuni giovani.

Trovati soldi e cellulare

La vittima è riconoscibile in volto e non sarebbe residente nella cittadina nizzarda. In tasca aveva un telefono cellulare, un mazzo di chiavi e circa 475 euro in contanti. Sul posto sono andati i carabinieri di Roccalumera, che indagano.