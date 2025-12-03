Cade da una scala in campagna: medico di Partinico in gravi condizioni

E' stato trasportato in codice rosso a Villa Sofia

TRAPPETO (PALERMO) – Drammatico incidente domestico nel Palermitano. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito mentre effettuava la potatura di un albero di ulivo. Si trovava all’interno di un terreno di sua proprietà in campagna a Trappeto, quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per circa quattro metri.

Ferite gravissime

La caduta si è rivelata violentissima, provocando un gravissimo trauma cranico. E’ stato trovato per terra dai familiari, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul poso sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale.

Ricoverato a Villa Sofia

Viste le sue condizioni è stato disposto il trasferimento a Villa Sofia, a Palermo, dove è stato ricoverato in terapia intensiva ed è in prognosi riservata. Nelle scorse ore il settantenne, un medico molto conosciuto a Partinico, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: resta sotto stretta osservazione.

Un altro incidente a Monreale

Ieri, 2 dicembre, un incidente simile si è verificato anche a Monreale, sempre in provincia di Palermo. E’ stato messo in salvo in una zona impervia dal Soccorso alpino. Si era recato di prima mattina a raccogliere olive, quando è caduto dalla scala. Sul posto è immediatamente giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure. E’ stato poi trasferito all’ospedale ingrassia del capoluogo.